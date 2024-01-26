В сети появилось изображение смартфона HMD, который, как утверждают инсайдеры, станет первым устройством бренда

На высококачественном рендере был представлен первый смартфон от HMD, согласно сообщениям инсайдеров. Этот аппарат, по их словам, станет дебютным для бренда на мобильном рынке. Дизайн нового устройства подтверждает ранее распространенные слухи о том, что компания выбирает бюджетный сегмент для старта.

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Анализируя рендер, можно выделить двойную основную камеру, матовый пластиковый корпус с присутствием фирменного логотипа на задней панели, а также дисплей с вырезом для фронтальной камеры. Кнопки управления размещаются на правой стороне устройства.

Технические параметры будущего смартфона на текущий момент остаются неизвестными. В октябре предыдущего года вице-президент HMD Global в Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, Рави Кунвар, подтвердил, что компания планирует выпустить свое первое мобильное устройство в первой половине 2024 года, с предполагаемой датой презентации в апреле.

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Согласно инсайдерской информации, на начальном этапе компания сфокусируется на разработке доступных устройств, а затем постепенно расширит ассортимент до флагманских моделей. Слухи также утверждают, что смартфоны HMD будут получать продолжительные обновления операционной системы и работать на стоковых версиях Android без излишних наслоений.