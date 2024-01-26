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Nata15
Смартфон HMD показали на качественном рендере
В сети появилось изображение смартфона HMD, который, как утверждают инсайдеры, станет первым устройством бренда

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На высококачественном рендере был представлен первый смартфон от HMD, согласно сообщениям инсайдеров. Этот аппарат, по их словам, станет дебютным для бренда на мобильном рынке. Дизайн нового устройства подтверждает ранее распространенные слухи о том, что компания выбирает бюджетный сегмент для старта.

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Анализируя рендер, можно выделить двойную основную камеру, матовый пластиковый корпус с присутствием фирменного логотипа на задней панели, а также дисплей с вырезом для фронтальной камеры. Кнопки управления размещаются на правой стороне устройства.

Технические параметры будущего смартфона на текущий момент остаются неизвестными. В октябре предыдущего года вице-президент HMD Global в Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, Рави Кунвар, подтвердил, что компания планирует выпустить свое первое мобильное устройство в первой половине 2024 года, с предполагаемой датой презентации в апреле.

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Согласно инсайдерской информации, на начальном этапе компания сфокусируется на разработке доступных устройств, а затем постепенно расширит ассортимент до флагманских моделей. Слухи также утверждают, что смартфоны HMD будут получать продолжительные обновления операционной системы и работать на стоковых версиях Android без излишних наслоений.

#новости #техника
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