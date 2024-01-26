В начале декабря Ubisoft объявила, что весной отключит серверы первой части гоночного сериала The Crew

Интернет-знаменитость Росс Скотт, создатель популярной серии летсплеев "Разум Фримена", выразил несогласие с стратегией Ubisoft, которая объявила о намерении отключить серверы первой части гоночной игры The Crew весной. Решение вызвало негодование среди фанатов, особенно в контексте того, что теперь даже одиночная кампания требует постоянного подключения к интернету.

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В свете данной ситуации Скотт решил предпринять правовые шаги и выразил желание подать в суд на французскую компанию, рассматривая подобные действия как форму "воровства". В своем видео обращения к зрителям, он призывает предоставить письма от тех, кто приобрел The Crew, с целью подготовить обоснованный иск.





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На текущий момент блогер активно готовится к правовым действиям, собирая необходимую информацию и размышляя о возможных обвинениях в адрес Ubisoft. Мнения в интернете разделились: некоторые поддерживают инициативу Скотта, в то время как другие выражают сомнения в его знаниях в юридической сфере и отмечают преувеличение проблемы.