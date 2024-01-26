Одновременно со стартом предзаказов на Apple Vision Pro компания раскрыла стоимость ремонта гарнитуры при негарантийных поломках

Apple озвучила стоимость ремонта гарнитуры Vision Pro вместе с запуском предзаказов. Замена защитного стекла внешнего дисплея обойдется владельцам устройства в $799. Остальные возможные повреждения, включенные в категорию "Прочее", оценены до $2399, без уточнения подробностей. Предположительно, сложность ремонта связана с уникальной внутренней конструкцией, но окончательные выводы будут возможны после появления обзоров разборки.

реклама

Для уменьшения расходов на ремонт, компания предлагает воспользоваться пакетом Apple Care+ стоимостью $499. В его рамках замена разбитого наружного стекла обойдется в $299, а за другие виды поломок придется заплатить до $799. Начальная цена гарнитуры Vision Pro составляет $3499 за версию с накопителем на 256 ГБ, а первые покупатели в США получат доступ к новинке уже 2 февраля.