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Nata15
Колонка-лампа Portronics Dash 6 может помочь в создании медитативного настроения
Компания Portronics представила Dash 6 — беспроводную Bluetooth-колонку, также выступающую в роли ретросветильника

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Portronics представила свою новую беспроводную Bluetooth-колонку Dash 6, объединяющую в себе функциональность аудиосистемы и эстетику ретросветильника. Это устройство, способное не только воспроизводить музыку с максимальной выходной мощностью в 15 Вт через Bluetooth 5.3, но также создавать умиротворяющую атмосферу благодаря воспроизведению белого шума и звуков природы, включая дождь, потрескивания костра и пение птиц.

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Dash 6 - впечатляющий светодиодный ночник, эмулирующий мерцающее свечение пламени. Устройство может также работать как стереопара, объединяя две колонки для достижения более глубокого и объемного звучания. Управление воспроизведением интуитивно совершается через смартфон или физические кнопки на корпусе.

Способная работать до 6 часов на одном заряде и заряжаться через удобный разъем USB Type-C, Dash 6 предлагает исключительное сочетание стиля и практичности. Её прочный корпус, соответствующий стандарту IP65, обеспечивает защиту от воды и пыли, что подчеркивает долгий срок службы устройства.

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Несмотря на внушительные характеристики, цена Dash 6 остается доступной, составляя 36 долларов, хотя на текущий момент продукт представлен только на индийском рынке.

#новости #техника
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