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Nata15
Золотое покрытие борется с обледенением с помощью солнечного света
Учёные из Корейского передового института науки и технологий разработали плёнку из золотых наностержней с противообледенительными свойствами

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Ученые из Корейского института науки и технологий сделали значительный шаг в борьбе с обледенением, представив инновационную плёнку с золотыми наностержнями. Этот материал может предотвращать обледенение, обходя традиционные методы, такие как нагревательные провода и соли.

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Исследователи объединили нанокристаллы целлюлозы с плёнкой из золотых наностержней, улучшив её характеристики в плазменной оптике и фототермии по сравнению с обычными плёнками.

Эксперименты в лаборатории подтвердили эффективность материала: даже после 10 минут солнечного света поверхность почти полностью избавилась ото льда.

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Дальнейшие работы ученых будут направлены на оптимизацию технологии и поиск более доступных металлов, чтобы сделать эту технологию более широкодоступной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

#новости #техника
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