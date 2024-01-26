Робототехники из Стэнфордского университета представили Mobile ALOHA — недорогую аппаратную систему с открытым исходным кодом для автономной работы мобильных бимануальных роботов

Инновационная аппаратная система Mobile ALOHA, представленная исследователями Стэнфордского университета, представляет собой современный шаг в области мобильной робототехники. Система, с открытым исходным кодом, спроектирована для бимануальных роботов и предлагает автономную работу после всего 50 демонстраций, достигая 80% успешного выполнения задач, без необходимости участия оператора-человека.

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Отличительной чертой Mobile ALOHA является его способность преодолевать ограничения стационарности, обеспечивая мобильность и ловкость в различных повседневных сценариях. Манипуляторы системы хорошо взаимодействуют с окружающей средой, позволяя эффективно решать разнообразные задачи, включая готовку, работу с кухонными предметами, вызов лифта и другие манипуляции.





Процесс обучения Mobile ALOHA включает в себя сбалансированную комбинацию непосредственного управления и наблюдения. Например, обучение навыкам готовки включало 20 дистанционных команд, что способствовало адаптации к различным методам решения задач. "Совместное обучение" с другими роботами, занимающимися разнообразными рутинными задачами, дополняло этот процесс, обогащая робота разносторонними навыками, необходимыми для успешной работы в различных сценариях, таких как обслуживание в ресторане.

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Система Mobile ALOHA включает в себя веб-камеры и ноутбук с графическим процессором, и общая стоимость этой установки составляет приблизительно 32 000 долларов. Этот более доступный вариант по сравнению с готовыми бимануальными роботами, чья стоимость может достигать 200 000 долларов, что делает данную технологию привлекательной для различных областей применения.