Умная коляска Rosa может сама позаботиться о малыше

Gluxkind Technologies, немецкая компания, на выставке CES 2024 представила инновационную умную коляску под названием Rosa, предназначенную для самостоятельного ухода за младенцем. Это технологическое чудо, управляемое встроенной бортовой нейросетью, оборудовано не только камерами и акустической системой, но и электроприводом, который позволяет ей реагировать на движение родителя.

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Роза оснащена двумя моторами мощностью 500 Вт, что обеспечивает плавное и точное следование за направлением движения. Кроме того, уникальная система немедленно останавливает коляску при ослаблении или отсутствии давления на ручке коляски. Эта функциональность призвана предоставить родителям свободу рук, не ущемляя при этом безопасность малыша.





Внутри Rosa установлены динамики, через которые можно передавать музыку или белый шум, создавая комфортное окружение для младенца. Кроме того, коляска оборудована автоматической укачивающей системой, которая активируется по желанию родителя, и камерой, предназначенной для распознавания его лица. Этот момент позволяет нейросети реагировать на изменение обстоятельств: если коляску начнет толкать другой человек, система автоматически включит тормоза.

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Вес Rosa составляет приблизительно 20 кг, что делает ее легкой и маневренной. Умная коляска доступна родителям за примерно 2400 долларов. Эта инновационная разработка позиционируется как не просто средство передвижения, а как технологическое решение, облегчающее заботу о младенце и при этом поддерживающее комфорт и удобство для родителей.