Он поддерживает гаджеты длиной от 110 до 185 мм, оснащён портом для сквозной зарядки и обладает несколькими фишками

Компания Nubia объявила о выпуске нового игрового контроллера для смартфонов под названием RedMagic Shadow Blade GamePad 2. Этот инновационный геймпад, предназначенный для использования с мобильными устройствами диапазоном от 110 до 185 мм, выделяется не только наличием порта для сквозной зарядки, но и поддержкой различных моделей порта Type-C с разной высотой.

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Особое внимание уделяется стикам, основанным на датчиках Холла, обеспечивающим не только высокую прочность с запасом в 5 миллионов нажатий, но и 256-уровневое позиционирование и ультрачувствительность к движениям в пределах 0,1 мм. Геймпад также оборудован типичными для игровых устройств элементами управления, включая две программируемые клавиши на задней панели и отдельную клавишу для моментального создания скриншотов.

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Одной из интересных особенностей является возможность замены панелей как для левой, так и для правой части аксессуара, что придавает гибкость в использовании. Устройство уже доступно для приобретения в нескольких странах, а его стоимость составляет €95 в Европе и $95 в США.