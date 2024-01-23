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Nata15
Анонсирована экранизация интерактивного кино Until Dawn
Похоже, киноверсии игр и правду потихоньку заменяют собой супергеройское кино — анонсы льются как из рога изобилия уже который год

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Известный режиссер Дэвид Ф. Сандберг, чей талант проявился в таких фильмах, как "И гаснет свет" и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла", приступил к реализации киноверсии интерактивного хоррор-фильма Until Dawn. Этот проект, оригинально представленный студией Supermassive Games в 2015 году, станет предметом внимания в рамках сотрудничества между компаниями Screen Gems и PlayStation Productions.

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Сценарий к фильму разрабатывает Гэри Доберман, известный своей работой над "Проклятием монахини". Несмотря на широкое анонсирование, дата премьеры и конкретные детали проекта пока остаются тайной.

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Оригинальная игра Until Dawn вызвала разнонаправленные отзывы благодаря своему вариативному сюжету и общей атмосфере, хотя часть критиков высказала замечания относительно ограниченности геймплея. Экранизация такого проекта, основанного на альтернативном развитии сюжета, представляет собой уникальный вызов, и интересно будет увидеть, как эти элементы будут успешно адаптированы для кинематографического формата. Подробности о проекте будут известны в ближайшие годы, и мы будем следить за его развитием.

#новости #техника
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