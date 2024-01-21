Стартап в области 3D-технологий VividQ поделился изображением голограммы с рекордным разрешением, обеспечивающим высокую реалистичность 3D-картинки

Стартап в области 3D-технологий, VividQ, успешно представил голограмму с рекордным разрешением, нацеленную на достижение высокой реалистичности в 3D-изображениях. Компания стремится интегрировать свои инновации в области виртуальной реальности (VR), обеспечивая пользователям максимальное погружение в виртуальное пространство.

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Процесс создания голограмм базируется на высокотехнологичном использовании световых волн, которые эмулируют отражение света от реальных объектов. VividQ реализует готовое изображение на LCoS-дисплей с разрешением 4K, предоставленным JKC. Обе компании стремятся представить готовый коммерческий продукт и укрепить партнерство в области разработки дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.

Разработчики акцентируют внимание на возможности индивидуальной настройки голограмм для коррекции зрения пользователя, что позволяет мгновенно переключаться между цифровыми объектами на разных расстояниях и тем самым снижать усталость глаз. Кроме того, предусмотрены функции приближения и фокусировки на объектах, предотвращая появление проблем, связанных с вергентно-аккомодационным конфликтом, который часто вызывает головные боли, тошноту и напряжение глаз.

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Стартап также объявил о стратегическом партнерстве с ведущей мировой компанией в области производства бытовой электроники с целью внедрения технологии голографических дисплеев в различные продукты. Однако конкретное время интеграции данной технологии в коммерческие продукты на текущий момент остается неопределенным.