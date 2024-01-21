В конце прошлого года релиз Cities: Skylines II разочаровал многих фанатов градостроительных симуляторов — игра вышла сырой, а оправдания её авторов поразили не только сообщество, но и сторонних наблюдателей. Как оказалось, некоторые поклонники приняли неудачный запуск слишком близко к сердцу

В конце прошлого года, релиз игры Cities: Skylines II стал разочарованием для многих фанатов градостроительных симуляторов из-за того, что игра вышла в несовершенном состоянии. Мария Халликайнен, глава Colossal Order, опубликовала развернутый пост на форумах Paradox Interactive, где она обсудила будущие обновления второй части Cities: Skylines.

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В первой части своего сообщения она поделилась информацией о статусе разработки модостроительных инструментов, отметив, что работа идет полным ходом. Тем не менее, возникли некоторые трудности, и команда пока не поняла, как их решить. Возможно, придется выпустить программу без функции загрузки пользовательских ресурсов. Она также уточнила, что консольная версия также получит инструментарий для модификаций, но он будет упрощенным и лишен возможности изменения кода.

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Во второй половине сообщения Халликайнен обратилась к сообществу с призывом проявлять меньше токсичности как друг к другу, так и к сотрудникам студии. Глава отметила, что команда столкнулась с невероятным количеством негативных отзывов, что даже заставляет ее участников избегать взаимодействия с фан-базой. В связи с неудачными попытками смягчить напряженность, создатели Cities: Skylines II даже объявили о возможном обрыве всех контактов, предупредив, что это будет крайней мерой.