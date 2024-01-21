Компания Augmental привезла на выставку CES 2024 доработанную версию контроллера MouthPad, позволяющего управлять разными устройствами с помощью языка

На выставке CES 2024 Augmental представила улучшенный контроллер MouthPad, предназначенный для управления устройствами при помощи языка. Подчеркнутая детализация в новой демонстрации включала использование MouthPad для управления смартфоном, особенно в приложении "Google Карты". Устройство, представляющее собой Bluetooth-тачпад, размещается в ротовой полости и фиксируется на зубах и нёбе.

реклама





В свежем видео сотрудник Augmental пошагово демонстрировал использование MouthPad для запуска приложений на смартфоне. Примером был поиск местоположения в "Google Картах". MouthPad взаимодействует с iPhone, распознаваясь как беспроводная мышь с включёнными функциями универсального доступа. Отмечается, что контроллер первично ориентирован на пользователей с ограниченными физическими возможностями.

Корпус MouthPad индивидуально изготавливается на 3D-принтере по слепку зубов, предоставляемому заказчиком при предзаказе. Используемая стоматологическая смола обеспечивает надежность материала. Аккумулятор, разработанный в сотрудничестве с Varta, обеспечивает около 5 часов автономной работы прототипа, с планами увеличения до 8 часов к марту. Важно отметить, что устройство не предназначено для употребления пищи, но сотрудники компании акцентируют внимание на удобстве его зарядки во время обеденных перерывов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Информации о ценах пока нет, но заинтересованные потребители могут оставить заявку на официальном сайте Augmental.