Устройство получило большой изогнутый экран с высоким разрешением и частотой обновления 180 Гц, поддержку игровых технологий, и при этом он стоит чуть больше $200

Бренд Redmi представил свой новейший продукт — игровой монитор Redmi G34WQ. Устройство поражает своим 34-дюймовым изогнутым экраном, впечатляющим разрешением 3440x1440 пикселей и обновлением на уровне 180 Гц, что придавает игровому процессу максимально реалистичный характер. Формат 21:9 и радиус кривизны 1500R обеспечивают вовлекающий игровой опыт, а охват 95% цветового пространства DCI-P3, время отклика 1 мс и поддержка Free Sync подчеркивают его профессиональное направление.

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В терминале подключений вы найдете пару портов HDMI 2.0, DPI 1.4, а также аудиовыход. Монитор предлагает не только множество технологических возможностей, но и удобство использования, благодаря регулируемой подставке для настройки высоты, поворота и наклона. Испытайте восторг от RGB-подсветки, добавляющей стильный акцент к общему дизайну.

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Redmi G34WQ уже доступен на рынке по цене $210, предоставляя геймерам и профессионалам впечатляющий набор функций и выдающееся качество изображения за разумную цену.