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Nata15
Блогер сумел превратить робот-пылесос в гоночный болид
На видео умелец рассказывает о последних изменениях в самом быстром в мире роботе-пылесосе

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Блогер с YouTube-канала "electrosync" представил свой последний проект под названием Vroomba, который представляет собой улучшенную версию робота-пылесоса Roomba 630 от iRobot. За год разработки были внесены значительные изменения, направленные на повышение производительности и надежности гоночного пылесоса.

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Один из ключевых аспектов модификации — усовершенствование системы движения. В результате были внедрены новые колеса, обтянутые полиуретановым слоем, и корпус из высокотемпературного нейлонового углеродного волокна для лучшей адаптации к высоким скоростям на дороге.


Проект также сталкивался с вызовами стабильности при высоких скоростях, что привело к использованию гироскопа для более точного управления траекторией движения на высоких скоростях.

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Дополнительно, для улучшения аэродинамических характеристик, были установлены сплиттер спереди и спойлер сзади. Несмотря на все инновации, проект столкнулся с неудачей в виде столкновения с бордюром, что привело к разрушению робота-пылесоса.

#новости #техника
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