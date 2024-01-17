Издание «Известия» и специалисты IT-интегратора «Первый Бит» рассказали о новой схеме «угона» iPhone — помимо кражи самого гаджета, злоумышленники выманивают у его владельца логины и пароли от iCloud

Издание "Известия" вместе с экспертами из IT-интегратора "Первый Бит" раскрыли сложную схему мошенничества, связанную с "угоном" iPhone, которая включает в себя не только само устройство, но и выманивание у владельцев логинов и паролей от iCloud. После использования сервиса "Найти iPhone" пользователи получают фальшивые сообщения, представляющиеся сервисом iCloud, с предложением вернуть утраченный гаджет и ссылкой на "местоположение". Эта ссылка, однако, перенаправляет на фишинговый сайт, цель которого – кража данных Apple ID для полного доступа к похищенному устройству.

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Петр Иванов, руководитель отдела аналитических систем и отчетности в "Первом Бите", подчеркнул, что новизна этой схемы заключается в ее автоматизации и широкомасштабности, что делает ее особенно опасной. Ранее подобные аферы проводились вручную.

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Специалисты настоятельно рекомендуют владельцам iPhone быть предельно осторожными и не вводить учетные данные по ссылкам в подобных сообщениях, так как Apple не отправляет запросы подобного рода. В случае, если данные все же были украдены через фейковый сайт, смена пароля iCloud становится крайне важной мерой, чтобы предотвратить возможное злоупотребление со стороны мошенников.