Немецкий стартап Cerabyte представил необычное решение для долгосрочного хранения данных

Новый немецкий стартап, Cerabyte, представил уникальное решение для долгосрочного хранения данных, в виде картриджа изготовленного из стекла и керамики. Этот инновационный накопитель, согласно разработчикам, способен сохранить впечатляющий объем информации - до 10 000 терабайт в течение примерно 5000 лет.

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Основой картриджа является квадратный лист стекла, покрытый наноразмерным слоем керамики. Архитектура устройства включает стойку для чтения/записи и несколько для хранения данных. Процесс записи осуществляется при помощи лазерных лучей, создающих шаблоны, аналогичные QR-кодам.

Чтение сохраненных данных производится с применением специальной камеры-микроскопа. Представители Cerabyte подчеркивают устойчивость накопителя к температурным воздействиям в диапазоне от -273 °C до +300 °C, а также его невосприимчивость к агрессивным средам, радиации и электромагнитному воздействию.

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Несмотря на сложность конструкции и относительно невысокую скорость чтения/записи, в Cerabyte убеждены, что их инновационное решение обладает потенциалом стать будущим стандартом для долгосрочного хранения информации. Однако на данный момент нет точной информации о сроках появления коммерческой версии этого уникального картриджа.