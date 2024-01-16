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Nata15
Realme 12 Pro+ попал в руки блогера ещё до анонса
Серия смартфонов realme 12 Pro ещё не была представлена компанией, но по какой-то причине модель 12 Pro+ засветилась на выставке CES 2024

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В ходе выставки CES 2024 был обнаружен прототип смартфона realme 12 Pro+, несмотря на то, что сама серия 12 Pro еще не была официально представлена. Исследовательский обзор данного устройства был проведен известным YouTube-блогером Isa Marcial, предоставившим подробное исследование важных характеристик.

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Устройство функционирует на базе процессора Snapdragon 7s Gen 2, обладая внушительным объемом оперативной и встроенной памяти — 12/512 ГБ соответственно. Экран смартфона охватывает 6,7 дюйма, в то время как емкость его аккумулятора составляет 5000 мАч. Фронтальная камера оборудована разрешением 32 Мп, а на задней панели находятся три камеры с разрешением 50, 8 и 64 Мп. Интересным моментом является возможность мгновенного переключения между объективами при съемке видео. В интерфейсе камеры подробно указаны характеристики каждого модуля: основной — 24 мм, ультраширокий — 16 мм, телеобъектив — 71 мм.


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Блогер подчеркнул, что качество фотографий остается высоким даже при максимальном уровне зума, а также выделил дополнительные функциональные возможности устройства, включая поддержку технологии Dolby. Этот предварительный обзор realme 12 Pro+ предоставляет детальный взгляд на технические параметры и функциональные особенности, давая представление о будущем продукте.

#новости #техника
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