Учёные из Исландии загорелись идеей пробурить магматическую камеру вулкана, чтобы использовать сверхгорячие пары для выработки геотермальной энергии в почти неограниченных масштабах

Исследователи из Исландии стремятся к революционным изменениям в области геотермальной энергетики. Их инновационный проект включает в себя создание магматической электростанции внутри вулкана Крафла. Планируется размещение этой установки на глубине 1,5-3 километра под землей, где магма будет использоваться для выработки энергии в масштабах, превосходящих существующие геотермальные электростанции.

реклама

Одной из ключевых особенностей проекта является использование высоких температур внутри магматической камеры, достигающих до 1300 °C. Это обеспечит более эффективный процесс генерации электроэнергии. Запуск проекта запланирован на 2026 год. Однако для успешной реализации требуется разработка специальных инструментов для бурения, устойчивых к экстремальным температурам.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Проект направлен на использование ресурсов вулкана Крафла, расположенного в одной из самых активных вулканических областей мира. Это подчеркивает инновационный характер и потенциальную важность данной инициативы в сфере альтернативной энергетики.