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В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной наводнением на территории юго-востока Квинсленда, Австралия, женщина по имени Кристи Холмс столкнулась с неотложной проблемой: ее сын Леви, ожидавший трансплантации почки, нуждался в срочном диализе. В сложившихся обстоятельствах ей пришлось прибегнуть к нестандартному решению, используя свой электромобиль BYD Atto 3 в качестве неожиданного источника энергии для поддержания работы диализного оборудования.
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Решающую роль в этой ситуации сыграла технология обратной зарядки в Atto 3, что позволяет надежно подключить диализный аппарат и обеспечить необходимое электропитание. Вопреки первоначальным ожиданиям, когда требовалось лишь одна ночь для поддержки работы прибора, аккумулятор электромобиля продемонстрировал впечатляющую долговечность, обеспечивая бесперебойную работу медицинского оборудования в течение не менее четырех суток.
Этот инцидент подчеркивает не только критическую значимость технологии обратной зарядки в сфере электромобилей, но и растущее понимание того, что они могут выступать в роли подвижных источников электроэнергии в условиях крупных отключений, вызванных стихийными бедствиями или экстремальными погодными условиями.