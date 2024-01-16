Команда учёных произвела прозрачную древесину, которая может пригодиться в различных сферах, в том числе и для производства гаджетов

Группа ученых представила революционный материал - прозрачную древесину, превосходящую оргстекло в прочности. Процесс ее создания включал удаление лигнина из структуры древесины и замену его эпоксидной смолой, что привело к уникальному материалу, способному пропускать от 80% до 90% света.

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В тщательных тестах прочности прозрачная древесина проявила впечатляющие результаты, превзойдя оргстекло в 3 раза и обычное стекло в 10 раз. Тем не менее, несмотря на перспективы, следует отметить, что на данный момент материал не обладает полной экологической стойкостью из-за использования эпоксидной смолы на нефтяной основе.

Важно подчеркнуть, что ученые уже приступили к разработке улучшенной экологически чистой версии, рассматривая замену неэкологичных компонентов на продукты из цитрусовых. Этот подход нацелен на создание более экологически безопасного варианта прозрачной древесины.

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В перспективе этот инновационный материал может найти широкое применение в производстве экранов для смартфонов, дисплеев умных окон и других электронных устройств, при условии успешной экологической оптимизации его состава.