Компания Solos выпустила умные очки, которые могут переводить разговоры в режиме реального времени за счёт интегрированного чат-бота ChatGPT

Solos внедрила на рынок AirGo 3 - интеллектуальные очки, предназначенные для эффективного преодоления языковых барьеров благодаря интеграции чат-бота ChatGPT. Вес всего 30 грамм делает их не только стильным аксессуаром, но и мощным инструментом для мгновенного перевода речи в режиме реального времени.

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Платформа SolosTranslate, встроенная в очки, предоставляет пользователю различные режимы использования: "Прослушивание", "Группа", "Текст" и "Презентация". Режим "Прослушивание" идеально подходит для индивидуальных разговоров, в то время как "Группа" позволяет создавать и присоединяться к переведенным обсуждениям с несколькими участниками.

Очки обеспечивают выдающееся звучание благодаря технологии Whisper и двунаправленным динамикам с громкостью до 100 децибел. Автоматическое воспроизведение сообщений с различных платформ, таких как WhatsApp и iMessage, расширяет функциональность устройства.

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Особое внимание заслуживают внушительные характеристики, такие как 10 часов автономной работы, возможность приобретения линз по рецепту и степень защиты IP67. Все эти инновации доступны по цене, начиная с $199, что делает AirGo 3 не только инновационным технологическим решением, но и доступным для широкого круга потребителей.