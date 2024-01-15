Энтузиаст и разработчик под именем Ван Ченганг создал небольшой скрипт, который собирает информацию об играх в Steam

Разработчик по имени Ван Ченганг создал скрипт, предоставляющий инсайты в удивительный мир Steam. Его исследование, проведенное на январь 2024 года, раскрывает, что собрать полную коллекцию игр на этой платформе обойдется более чем в $974,81 тыс. Однако, если охотиться за скидками, можно приобрести тот же ассортимент за более скромные $658,91 тыс.

реклама

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вопрос о том, найдется ли настоящий эстет, готовый отдать подобные средства за виртуальные развлечения, пока остается открытым. Стоит отметить, что Steam подтверждает свою популярность, достигнув рекордного онлайна в начале 2024 года, с более чем 33,675 млн. активных пользователей.