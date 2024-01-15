Стартап по созданию синтетических белков Moolec придумал, как сделать сою более привлекательным продуктом для противников вегетарианства

Moolec, стартап, представил выдающийся метод трансформации вкусовых качеств сои с целью привлечения тех, кто не разделяет вегетарианский образ жизни. С особой тщательностью и профессионализмом компания интегрировала гены свиней в геном сои, тем самым придая бобам непреложно "мясной" оттенок вкуса.

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Эта стратегическая шаговая схема нацелена на сокращение зависимости от животноводческих ферм и снижение уровня метановых выбросов, что является важным аспектом для поддержания экологического баланса. Тем не менее, несмотря на выдающиеся инновации, продукция Moolec пока не соответствует стандартам ЕС и Великобритании в сфере генетически модифицированных организмов (ГМО).

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Следует выделить, что стартап также является дочерней компанией Bioceres Crop Solutions, стремящейся к созданию говяжьего белка в горохе и молочных коагулянтов в сафлоре, что подчеркивает их всеобъемлющий подход к инновациям в области растениеводства.