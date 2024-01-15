Учёные совместили рентгеновские данные телескопа «Чандра», оптические данные четырёхметрового телескопа «Виктора Бланко», инфракрасные данные телескопа «Спитцер» и снимок от орбитальной обсерватории «Хаббл» в чёрно-белом цвете, чтобы выделить многочисленные детали на фото

Агентство NASA представило удивительное изображение туманности 30 Doradus B, где астрономы выявили, что её формирование связано не с одним, а с двумя взрывами звёзд. С использованием данных от телескопа «Чандра», оптического телескопа «Виктора Бланко», инфракрасного телескопа «Спитцер» и снимка от орбитальной обсерватории «Хаббл», учёные создали изображение, в котором детализированы многочисленные аспекты. На фото выделена слабая оболочка туманности, являющаяся источником рентгеновского излучения, с диаметром около 130 световых лет. Также подтверждено наличие заряженных частиц, испускаемых пульсаром.

реклама

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вероятно, формирование 30 Doradus B связано с двумя взрывами сверхновых, где рентгеновская оболочка сформировалась более 5000 лет назад. Возможно, в прошлом таких взрывов произошло ещё больше. Эта туманность расположена в Большом Магеллановом Облаке, на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли.