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На международной выставке CES 2024, представитель компании Squad Mobility заявил о новом электрическом автомобиле, акцентирующем внимание на использовании солнечной энергии. Этот компактный транспорт, стремящийся стать наиболее доступным в своем сегменте, выделяется своими компактными характеристиками: вес всего 360 кг и длина 2 метра. Эти параметры обеспечивают удобство парковки в ограниченных условиях городского пространства.
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Внутреннее пространство автомобиля Squad Mobility продумано с учетом минимализма, вмещая водителя, одного пассажира и ограниченный багажный отсек. Опциональные функции, такие как двери и кондиционер, предоставляются за дополнительную плату.
Выдающейся особенностью автомобиля является солнечная панель на его крыше с мощностью 250 Вт. Это инновационное решение обеспечивает энергией для нескольких коротких поездок в течение дня, полагаясь исключительно на солнечные источники. Производитель также предлагает разные модификации с двумя или четырьмя батареями, обеспечивающими запас хода от 50 до 100 км соответственно.
Скорость данного электрокара ограничена 40 км/ч, но это делает его идеальным для городских поездок. Несмотря на ограничения в размерах и скорости, Squad Mobility привлекает внимание доступной ценой - $6250 США. Это делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет энергоэффективное и компактное транспортное средство.