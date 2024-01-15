Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Электрокар Squad Mobility работает только от солнечной энергии
Стартап Squad Mobility представил на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе миниатюрный электрокар, который позиционируется как самый доступный автомобиль, работающий от солнечной энергии. Правда, по своим характеристикам он лишь немного превосходит гольфкары

реклама

На международной выставке CES 2024, представитель компании Squad Mobility заявил о новом электрическом автомобиле, акцентирующем внимание на использовании солнечной энергии. Этот компактный транспорт, стремящийся стать наиболее доступным в своем сегменте, выделяется своими компактными характеристиками: вес всего 360 кг и длина 2 метра. Эти параметры обеспечивают удобство парковки в ограниченных условиях городского пространства.

реклама

Внутреннее пространство автомобиля Squad Mobility продумано с учетом минимализма, вмещая водителя, одного пассажира и ограниченный багажный отсек. Опциональные функции, такие как двери и кондиционер, предоставляются за дополнительную плату.

Выдающейся особенностью автомобиля является солнечная панель на его крыше с мощностью 250 Вт. Это инновационное решение обеспечивает энергией для нескольких коротких поездок в течение дня, полагаясь исключительно на солнечные источники. Производитель также предлагает разные модификации с двумя или четырьмя батареями, обеспечивающими запас хода от 50 до 100 км соответственно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Скорость данного электрокара ограничена 40 км/ч, но это делает его идеальным для городских поездок. Несмотря на ограничения в размерах и скорости, Squad Mobility привлекает внимание доступной ценой - $6250 США. Это делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет энергоэффективное и компактное транспортное средство.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
27
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
41
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
17
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
2
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
+
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
Скоростную трассу Крым-Краснодар построят в 2024 году
1
Лунный модуль Peregrine долетел до Луны, но поставленные задачи выполнить не смог
3
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Опубликованы характеристики AMD Ryzen 8000 и дата выпуска
1

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
154
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
20
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
47
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
24
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
15
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
11
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2

Сейчас обсуждают

Aslan Heroes
23:29
То ли дело в Киеве , всë идеально. В России всë починят, делов то.
Ермак: Киев сожалеет об отсутствии КНР в переговорах по «формуле мира»
Aurvana
23:25
Да, отличная карта, даже сейчас неплохо смотрится. Найдёте в хорошем состоянии по приёмлимой цене- берите.
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Александр Иванов
23:21
ипать ты даuн
Инновационная «встройка» AMD обошла дискретную GeForce из топ-3 рейтинга Steam
NOFX
23:16
Харизматичный дядька и отличный актер. Жаль что уже ушёл ;(
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
JM+
23:09
Так пропиарить пустое место, это надо уметь! Сразу чувствуется,что китайский чиновник друг нашего чиновника. У наших тоже уже истребители бороздят космическое пространство. Не, поймите меня правильно...
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
Олесь Кука
23:05
"Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом; Лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени, как... слёзы в дожде. Приш...
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
JM+
23:05
Это ты бабушкам расскажи, может поверят Китайские двигатели имеют очень малый ресурс, так как лопатки турбин хлипкие. Это они никак не могут догнать. Их движки копия с наших, только материалы слабее....
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
Дмитрий Зяблов
23:01
А хрякорейху по губам провели. Как там в кукуеве? Говно откачали, хотя зачем, для тебя естественная среда обитания.
Россия увеличивает финансирование сельского хозяйства до 8 млрд рублей
Андрей Удовикин
22:58
Я-BATMAN$$$
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
si-cat
22:57
Угу. А молдаване "продали" эту шестёрку вместе с лётчиками? "..Похоже, пазл сложился.." 6+4=10, но никак не 8. Скорее всего вся эта стая вообще не долетала до негров, осев через границу 🤣
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем