Стартап Squad Mobility представил на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе миниатюрный электрокар, который позиционируется как самый доступный автомобиль, работающий от солнечной энергии. Правда, по своим характеристикам он лишь немного превосходит гольфкары

На международной выставке CES 2024, представитель компании Squad Mobility заявил о новом электрическом автомобиле, акцентирующем внимание на использовании солнечной энергии. Этот компактный транспорт, стремящийся стать наиболее доступным в своем сегменте, выделяется своими компактными характеристиками: вес всего 360 кг и длина 2 метра. Эти параметры обеспечивают удобство парковки в ограниченных условиях городского пространства.

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Внутреннее пространство автомобиля Squad Mobility продумано с учетом минимализма, вмещая водителя, одного пассажира и ограниченный багажный отсек. Опциональные функции, такие как двери и кондиционер, предоставляются за дополнительную плату.

Выдающейся особенностью автомобиля является солнечная панель на его крыше с мощностью 250 Вт. Это инновационное решение обеспечивает энергией для нескольких коротких поездок в течение дня, полагаясь исключительно на солнечные источники. Производитель также предлагает разные модификации с двумя или четырьмя батареями, обеспечивающими запас хода от 50 до 100 км соответственно.

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Скорость данного электрокара ограничена 40 км/ч, но это делает его идеальным для городских поездок. Несмотря на ограничения в размерах и скорости, Squad Mobility привлекает внимание доступной ценой - $6250 США. Это делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет энергоэффективное и компактное транспортное средство.