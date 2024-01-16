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Nata15
Изобретён первый в истории рабочий полупроводник из графена
Он открывает перспективы для электронной индустрии, так как легко интегрируется с существующими методами обработки материалов, что значительно расширяет потенциал его коммерциализации

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Исследователи из Технологического института Джорджии добились значительного прогресса, разработав первый в мире функциональный полупроводник на основе эпитаксиального графена. Этот материал, полученный путем сплавления графена с карбидом кремния, предоставляет новые перспективы для электронной индустрии.

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Графен, состоящий из одного слоя атомов углерода, обычно не применялся в электронике из-за отсутствия "запрещенной зоны", необходимой для работы транзисторов. Исследователи удачно преодолели этот барьер, легируя графен атомами, которые "отдают" электроны в процессе специального легирования. Таким образом, был создан функциональный графеновый полупроводник с этой важной характеристикой.

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Этот новый полупроводник не только является первым в мире работающим примером своего класса, но также обладает выдающейся прочностью и подвижностью, превосходящей кремний в 10 раз. Эти характеристики делают его не только перспективным вариантом для электронной промышленности, но и предоставляют возможность интеграции в существующие производственные процессы, открывая новые горизонты для коммерциализации данного материала.

#новости #техника
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