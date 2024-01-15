Помимо пилота, этот eVTOL предназначен для размещения в нём от двух до четырёх пассажиров

На выставке CES 2024 корейская компания Hyundai представила обновленную версию своего электрического воздушного такси, Supernal S-A2, демонстрируя внимание к инновациям в транспортной отрасли. Этот электрический аппарат, совершающий вертикальный взлет и посадку (eVTOL), разработан для перевозки от двух до четырех пассажиров, предлагая широкий функциональный диапазон.

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Сверхбольшие крылья и характерный V-образный хвост создают эстетично-современный дизайн, в то время как прогнозируемая крейсерская скорость до 193 км/ч на высоте 457 метров подчеркивает его высокую производительность. Диапазон полета впечатляет, варьируя от 32 до 72 км, что делает S-A2 подходящим для различных краткосрочных воздушных маршрутов.

Техническая составляющая также впечатляет: восемь вращающихся несущих винтов обеспечивают эффективный вертикальный взлет и посадку с минимальным уровнем шума. Вертикальные маневры не вызывают шума свыше 65 дБ, а в горизонтальном полете этот показатель снижается до 45 дБ, что делает S-A2 пригодным для городского трафика, соблюдая установленные нормы.

Модульная конфигурация кабины предоставляет возможность размещения от двух до четырех пассажиров с высоким комфортом. Даже грузовые варианты учтены – при демонтаже заднего ряда сидений можно использовать пространство для перевозки грузов. Электрическая силовая установка гарантирует эффективность и устойчивость полета, а наличие резервных компонентов в критических системах обеспечивает безопасность.

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Согласно заявлению Hyundai, новый Supernal S-A2 планируется выпустить на коммерческий рынок в 2028 году, что подчеркивает стратегический взгляд компании на будущее мобильности.