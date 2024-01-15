Ещё в 2023 году депутаты Госдумы предложили поскорее создать собственный The Sims с правильными для россиян семейными ценностями

В 2023 году была высказана инициатива российских депутатов Госдумы создать свою версию The Sims, сфокусированную на "правильных" семейных ценностях россиян. Однако вместо этого группа разработчиков из Донского государственного технического университета (ДГТУ) приступила к разработке аналога градостроительного симулятора SimCity.

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Специфическим аспектом стал отказ от включения в игру персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, вместо чего акцентировано внимание на традиционных семейных ценностях. По словам спикеров Госдумы, это придаёт игре преимущество перед зарубежными аналогами, которые, по их мнению, оказывают негативное воздействие на психику детей.

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В процессе разработки использован движок Unreal Engine 5, а планируемый релиз пока что ограничивается ПК. Разработчики не представили новаторских механик для данного жанра, но демоверсия игры ожидается в летний период 2024 года. Распространение игры планируется по условно-бесплатной модели.