Новинка обладает сверхлёгкой конструкцией и предназначена для оптимизации процессов персонала компаний. Также с их помощью разработчики могут создавать приложения для отображения рабочей информации и отслеживания хода работы с помощью ИИ

Vuzix презентовала инновационные умные очки Z100, разработанные с учетом потребностей корпоративной среды для эффективной оптимизации бизнес-процессов. Их ультралегкая конструкция, весом всего 35 г, включает монохромный дисплей с разрешением 640x480 пикселей и небольшой проектор MicroLED, обеспечивающий обширный угол обзора в пределах 30 градусов. Линзы, изготовленные из прочного материала, а также предусматривают возможность дополнительной коррекции зрения.

реклама

Управление осуществляется удобными клавишами, расположенными на правой дужке очков. Благодаря поддержке Bluetooth LE, умные очки легко взаимодействуют с устройствами под управлением Android и iOS. Заявленное время автономной работы составляет впечатляющие два дня, обеспечивая стабильную производительность в рабочей среде.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Набор разработчика, доступный за $799, включает в себя не только инструментарий SDK, но также образцы кода и примеры приложений. Это предоставляет разработчикам возможность не только творческого процесса, но и создания приложений для эффективного отображения рабочей информации, а также использования искусственного интеллекта для мониторинга и оптимизации рабочих задач.