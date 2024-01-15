Флагман серии Samsung Galaxy S24 недавно отметился на инсайдерских снимках, а теперь в сети появилась и более «живая» демонстрация будущей новинки

Известный информационный инсайдер Ice Universe поделился эксклюзивными деталями о предстоящем флагмане Samsung Galaxy S24 Ultra. По полученным изображениям и видеоролику можно сделать вывод, что устройство впечатляет плоским дисплеем, оформленным вырезом для фронтальной камеры, размещенным центрально в верхней части экрана. Важно отметить, что компания Samsung, по всей видимости, придерживается тренда, отказываясь от изогнутых экранов в пользу более традиционных панелей, как это было в Galaxy S23 Ultra.

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Дизайн корпуса Galaxy S24 Ultra привлекает внимание сравнительно острыми углами, придающими устройству характерный визуальный стиль. Все эти детали были обнародованы в предвкушении официальной презентации, запланированной на 17 января, где, вероятно, будут раскрыты дополнительные технические особенности и возможности этого нового флагмана от Samsung.