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Nata15
На CES 2024 представили «телефонную будку» для голографических звонков
Компания Holoconnects разработала оригинальное устройство, похожее на телефонную будку, внутри которой находится реалистичная голограмма собеседника или заранее «записанный» цифровой аватар

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Holoconnects внедрила на рынок инновационное устройство под названием Holobox, представляющее собой своего рода персональную телефонную будку, внутри которой умещается реалистичная голограмма собеседника или заранее созданный цифровой аватар. Журналист из ZDnet провел тщательное тестирование этого продукта и поделился своими впечатлениями, представив результаты в виде видеоролика.

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Устройство Holobox выделяется своей функциональностью, поддерживаемой передовыми алгоритмами искусственного интеллекта. Оно способно создавать голограмму человека на обоих концах связи, обеспечивая эффект полного присутствия. Для достижения максимального качества изображения пользователь должен находиться в хорошо освещенном помещении и стоять перед белым фоном. Визуальную составляющую обеспечивает 86-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием, а за звук отвечает интегрированная аудиосистема с двумя динамиками.

Журналист в своем отзыве подчеркнул свой опыт общения с генеральным директором Holoconnects, находившимся на расстоянии 10 000 км. Он высоко оценил Holobox за создание убедительного ощущения реального присутствия. Тем не менее, из-за недостаточного освещения самого журналиста его собеседник увидел не идеальную голограмму, а что-то близкое к обычному видеозвонку через платформу Zoom.

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По словам разработчиков, устройство уже успешно применяется в работе такими организациями, как ООН, ЮНИСЕФ, Nike, BMW, Vodafone Deloitte и T-Mobile. На текущий момент цена и дата начала розничных продаж Holobox остаются неопределенными. Интересно отметить, что для полноценной работы устройства требуется всего лишь подключение к электросети и доступ в интернет, что делает его удобным инструментом для эффективных удаленных коммуникаций.

#новости #техника
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03:01
А цена такой чудо-батарейки? Почему не сказали про цену?
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