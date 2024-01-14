Honor представила Magic V2 RSR Porsche Design — специальную версию складного смартфона в эксклюзивном оформлении корпуса

Honor представила новую версию своего складного смартфона — Magic V2 RSR Porsche Design, предлагая уникальный дизайн, напоминающий стиль Flyline, характерный для спорткаров Porsche. Камерный блок устройства декорирован в этом же стиле, а цвет Agate Grey и логотип из титанового сплава на задней крышке добавляют утонченности. Цельность композиции придает корпус, изготовленный из "стекловолокна спортивного автомобиля", при этом наблюдается незначительное увеличение веса — 234 г по сравнению с базовой моделью.

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Тем не менее, технические характеристики Honor Magic V2 RSR Porsche Design остаются неизменными, сохраняя высокий уровень производительности. Значительным моментом является единственная конфигурация памяти — 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной, что делает устройство впечатляющим в плане хранилища данных.

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Цена новинки в Китае составляет $2250 на момент анонса, но официальной информации о ее доступности в других регионах пока нет, что поддерживает интерес к релизу этого стильного и мощного устройства.