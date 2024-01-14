При составлении отчёта учитывалось более 730 000 фильмов, сериалов и телепередач, а также большое количество пиратских сайтов

В отчете, представленном MUSO и консалтинговой компанией Kearney на основе данных за 2023 год, отмечается, что пиратские веб-ресурсы с нелегальным контентом стали объектом 141 миллиарда посещений. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с 2019 годом, что свидетельствует о стойком интересе к таким ресурсам. Заметно, что Россия занимает место в топ-5 стран с высоким уровнем проблемы пиратства.

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Основываясь на более чем 730 000 анализируемых фильмах, сериалах и телепередачах, уделяя особое внимание видеоконтенту, можно выделить, что 65% всех посещений приходится на фильмы и сериалы. За ними следует аниме с долей в 25%, в то время как спортивные события и онлайн-трансляции занимают соответственно 9% и 1%.

В контексте географического распределения посещений пиратских сайтов выделяются США и Индия, ответственные за 11% каждая от общемировой доли. Индия, в частности, продемонстрировала впечатляющий рост в 80% за последний год, что объясняется увеличением числа пользователей с доступом к широкополосному интернету — 700 миллионов в настоящее время по сравнению с 5 миллионами 15 лет назад. Россия занимает третье место с 6%, Великобритания следует с долей в 3%.

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Интересно отметить, что в Европе приходится наибольшее количество посещений пиратских сайтов на душу населения, в среднем 34 посещения на человека, в то время как в Северной Америке этот показатель составляет 26 посещений на человека. В Азиатско-Тихоокеанском регионе это число существенно ниже — всего 5 посещений на человека.