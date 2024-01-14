Студия Mojang объявила о прекращении поддержки Minecraft Legends: игра больше не будет получать новый контент, хотя мультиплеерные серверы продолжат работать

Студия Mojang объявила о завершении поддержки Minecraft Legends. Это решение было принято в связи с низкой популярностью проекта, что отражается, например, в пиковом онлайне на платформе Steam, не превышающем 70 человек. Несмотря на наличие мультиплеерных серверов, кооперативного режима и PvP, Minecraft Legends больше не будет получать обновлений.

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Студия Mojang не раскрыла конкретных причин такого решения, но, вероятно, оно обусловлено недостаточным интересом со стороны игрового сообщества, что в конечном итоге сказалось на долгосрочной устойчивости проекта. Этот случай подчеркивает, что наличие популярной вселенной, в данном случае Minecraft, не гарантирует автоматического успеха новых проектов, требуя более тщательного подхода к их концепции и маркетингу.