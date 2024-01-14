Xiaomi раскрыла ещё несколько подробностей о своём электрокаре SU7, и ответила на вопрос о том, будет ли выпускать ещё один автомобиль

Xiaomi предоставила дополнительные инсайты относительно своего последнего электрокара, SU7. В интервью порталу IT Home представитель компании уточнил, что в ближайшие несколько лет Xiaomi не собирается расширять свой модельный ряд, сосредотачиваясь исключительно на совершенствовании SU7. Однако, стоит отметить, что возможно появление улучшенной версии автомобиля в будущем.

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Выдающейся чертой SU7 стала его интеллектуальная подвеска, способная автоматически адаптироваться к дорожным условиям, "вглядываясь" на 150 метров вперед и обеспечивая максимальный комфорт во время движения. Подчеркивается, что это решение демонстрирует фокус компании на передовых технологиях в автомобильной отрасли.

Отопительная система SU7 также заслуживает внимания: она спроектирована для эффективной работы даже при температурах до -30 °C, включая второй нагревательный элемент при более суровых морозах. Эти инновации гарантируют поддержание комфортной температуры салона в любых погодных условиях.

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Привлекательные обещания также касаются запаса хода и скорости нагрева салона в зимний период, которые, по утверждению компании, будут находиться в "рекордном" диапазоне по сравнению с другими автомобилями данного класса. Даже вопросы, такие как работа дверных ручек при низких температурах, были учтены и решены, подчеркивая внимание к деталям и потребностям владельцев.