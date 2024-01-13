Бренд Smart (совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely) объявил о старте продаж в Китае электромобиля Smart #1 образца 2024 года

Бренд Smart, совместное предприятие компаний Mercedes-Benz и Geely, представил свой новый электромобиль Smart #1 на китайском рынке 2024 года. Автомобиль доступен в различных конфигурациях, включая варианты с одно- и двухмоторной компоновкой, а также с разными типами аккумуляторов и заводской комплектацией.

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Версия Smart #1 с одним двигателем выдаёт мощность 271 л. с. и крутящий момент 343 Нм, разгоняясь до 100 км/ч за 6,7 секунды. Двухмоторный вариант, более мощный (428 л. с., 543 Нм), позволяет достичь этой скорости за 3,9 секунды. Модель представлена в трех модификациях: Pro, Pro+ и Premium.

Версия Pro оснащена литий-железо-фосфатной батареей на 49 кВтч, обеспечивающей запас хода 400 км, с начальной ценой от $24 980. Модель Pro+ предлагает литий-ионный аккумулятор на 66 кВтч, увеличивающий запас хода до 535 км, а также дополнительные опции, включая центральную подушку безопасности и беспроводную зарядку для смартфона. Стоимость этой модификации начинается от $27 900. Информации о версии Premium пока нет, но известно, что её цена стартует от $31 520.

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Как дополнительная опция, предлагается пакет Close Friend Affection за $1250, включающий подсветку дверных ручек, педалей и логотипа, а также аудиосистему Beats с 13 динамиками и 64-цветную систему внешнего освещения.