Она подходит для процессоров Intel и AMD — притом даже для самых мощных

На выставке CES 2024 компания XPG представила внушающую гибридную систему охлаждения CPU, объединяющую в себе элементы традиционного воздушного кулера и жидкостной системы. Устройство оснащено башенной конструкцией, включающей два вентилятора VENTO PRO PWM на 120 мм, и компактной жидкостной системой охлаждения с помпой и тепловыми трубками.

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Экспертно разработанный прототип, представленный на стенде, подразумевает возможные изменения в дизайне перед официальным релизом. Производитель утверждает, что система охлаждения способна эффективно справляться с процессорами Intel и AMD с TDP до 280 Вт, включая высокопроизводительные модели, такие как Xeon и Threadripper, а также более обычные Core и Ryzen.

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Значительным преимуществом является универсальность установки, позволяющая использовать кулер не только с мощными процессорами, но и с более стандартными моделями Core и Ryzen. На текущий момент не разглашена информация о цене и дате начала продаж данного инновационного продукта, что вызывает дополнительный интерес в отношении ожидаемого рыночного внедрения.