Устройство получило множество полезных функций для дистанционного управления умным домом, ухода за домашними питомцами и мультимедийных развлечений

На выставке CES 2024 компания Samsung представила обновленную версию своего робота-компаньона, Ballie, обещая значительные улучшения в функциональности. Одним из ключевых нововведений является встроенный проектор, который позволяет роботу проецировать изображение на различные поверхности, автоматически корректируя выравнивание в зависимости от выбранного "экрана". Этот функционал предоставляет возможности для разнообразных мультимедийных развлечений.

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Ballie теперь также обладает возможностью подключаться к умным устройствам в доме, позволяя пользователю удаленно управлять освещением, кондиционером и бытовой техникой. Робот выполняет задачи, такие как включение света или запуск стиральной машины, а затем предоставляет пользователю подробный отчет о выполненных заданиях.

Функциональность робота расширили еще и в сфере ухода за домашними питомцами. Встроенная камера позволяет владельцу наблюдать за питомцем, Ballie даже активирует автоматическую кормушку по запросу. Отмечается, что робот постоянно обучается, анализируя модели поведения и привычки пользователей, с целью предоставления более умных и персонализированных услуг.

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Интересно, что хотя Ballie был представлен впервые еще в 2020 году, он до сих пор не поступил в продажу, что добавляет загадочности вокруг этого инновационного устройства.