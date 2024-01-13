По информации издания «РБК», в России начала действовать новая мошенническая схема, когда злоумышленники с помощью нейросетей подделывают чужие голоса, чтобы выманивать деньги у контактов жертвы

Согласно сообщению от "РБК", в России стала действовать инновационная мошенническая схема, при которой злоумышленники, используя технологии нейронных сетей, фальсифицируют голоса для обмана контактов потерпевшего. Преступники, успешно получив доступ к аккаунту в Telegram, инициируют просьбу перевода денег у знакомых, прилагая к запросу голосовое сообщение, сгенерированное на основе предыдущих аудиозаписей владельца украденного аккаунта. Они также предоставляют фальшивое изображение банковской карты с данными жертвы. Пользователи Telegram уже делились подобными случаями.

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Представитель "ВКонтакте" подчеркивает, что системы безопасности социальной сети эффективно противостоят мошенническим действиям, используя автоматические инструменты на базе искусственного интеллекта. Эксперты компании F.A.C.C.T. называют данную схему новой и довольно сложной для России, отмечая, что подобные случаи уже известны за рубежом. По их словам, взлом аккаунта в мессенджере и синтез голосовых сообщений с использованием ИИ происходят на первом этапе.

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Схема представляет опасность, поскольку мошенники учитывают несколько факторов идентификации жертвы, включая аккаунт, голос и банковскую карту. Рекомендуется осуществлять перепроверку, например, перезванивая владельцу аккаунта по телефону, чтобы избежать финансовых потерь.