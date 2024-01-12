Устройство оснащено пятидюймовым дисплеем с поддержкой режимов 4:3 и 16:9, а также док-станцией, с помощью которой консоль можно подключить к телевизору

Hyperkin представила Mega 95, портативную консоль, вдохновленную легендарной Sega Genesis/Mega Drive. Устройство имеет 5-дюймовый дисплей с поддержкой режимов 4:3 и 16:9, а также поставляется с док-станцией для подключения к телевизору. Оно обещает до 10 часов автономной работы и совместимо с оригинальными картриджами.

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Основной упор делается на воссоздание оригинального опыта игры с сохранением характерного форм-фактора геймпада оригинальной приставки. Новая консоль призвана привлечь внимание ценителей оригинальной платформы, предоставляя возможность насладиться обширной библиотекой классических игр.

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Хотя конечная цена пока не объявлена, предыдущий опыт с портативной SNES от Hyperkin, оцененной примерно в $120, может служить ориентиром для потенциальных покупателей. В целом, Mega 95 представляет собой интересное предложение для тех, кто ищет портативный погружающий опыт с элементами ностальгии.