По своим характеристикам лёгкое и компактное устройство сопоставимо с продвинутыми стационарными моделями

На выставке CES 2024 ASUS представила инновационный портативный монитор ZenScreen Fold с уникальной складной конструкцией. Устройство привлекает внимание благодаря гибкому 17,3-дюймовому OLED-экрану, обеспечивающему разрешение 2560x1920 пикселей, 100% цветовое пространство DCI-P3 и сертификацию DisplayHDR True Black 500.

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Необычный шарнир в форме капли при сгибе делает складку на экране монитора невидимой для пользователя. В отношении подключения различных устройств монитор оснащен портами USB Type-C, mini-HDMI, а также имеет специальное крепление для штатива. Это делает возможным использование портативного монитора как второго экрана с разнообразными устройствами, начиная от ноутбуков и заканчивая цифровыми камерами.

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Компания пока не раскрыла информацию о цене и дате поступления ZenScreen Fold в продажу, но обещает предоставить эту информацию в ближайшем будущем.