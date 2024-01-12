Samsung представила нетипичную для себя новинку — геймпад Replay, созданный специально для работы с фирменным сервисом Gaming Hub

Samsung анонсировала выход геймпада Replay, специально разработанного для интеграции с фирменным сервисом Gaming Hub. Визуально контроллер напоминает устройства для Xbox, но привносит свою уникальность функциональным арсеналом. Он не только предоставляет возможность использовать его вместо обычных пультов управления телевизором, но также позволяет регулировать громкость, включение и даже имеет две программируемые кнопки. Это делает геймпад полезным не только для игр, но и для повседневного управления телевизором.

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Оснащенный Bluetooth, геймпад Replay теоретически может быть совместим с смартфонами и планшетами, хотя официальной поддержки этой функциональности пока нет. Производство контроллера будет осуществлять компания PDP, известная своими лицензированными контроллерами для популярных игровых консолей, таких как Xbox и PlayStation.

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Анонсированный как часть программы Designed for Samsung Gaming Hub, геймпад Replay подчеркивает стратегию Samsung в области сотрудничества с производителями аксессуаров. Это гарантирует совместимость, качество, производительность и защищенность устройства при использовании с техникой Samsung. Подробности о цене и дате начала продаж обещают быть представлены в ближайшем будущем.