Южнокорейская компания VTouch представила необычную новинку под названием WHSP Ring. Это умное кольцо, которое позволяет управлять смартфоном при помощи голосовых команд, не привлекая внимания окружающих

Южнокорейская компания VTouch представила инновационное устройство, получившее название WHSP Ring. Это умное кольцо разработано с учетом потребностей пользователей в дискретном и эффективном управлении устройствами в общественных местах. Основной акцент сделан на возможности использования голосовых команд без необходимости повышения голоса.

реклама

WHSP Ring оборудовано датчиком приближения и микрофоном, позволяя владельцу комфортно взаимодействовать с голосовым помощником, просто поднесши кольцо ближе к рту. Эта инновация может оказаться особенно полезной в общественных местах, где громкие разговоры могут быть неуместны.

Кроме управления смартфоном, WHSP Ring предоставляет возможность управления устройствами умного дома, что расширяет сферу его применения. Дополнительная кнопка на кольце позволяет быстро отправить уведомления о чрезвычайных ситуациях выбранным контактам, а также записать звук окружающей среды.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что заявленная автономность устройства составляет примерно 1,5 дня, а для удобства пользователей предусмотрен чехол-пауэрбанк для быстрой зарядки. WHSP Ring планируется представить на краудфандинговой платформе Kickstarter, где будут объявлены детали относительно цены и даты начала продаж.