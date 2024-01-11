Apple объявила о скором старте продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и подтвердила официальную цену устройства

Компания Apple официально объявила о предстоящем запуске гарнитуры смешанной реальности Vision Pro с установленной ценой в $3499 за базовую модель с 256 ГБ встроенной памяти. Предзаказы начнут приниматься с 19 января, а гарнитура будет доступна для покупки в магазинах и онлайн с 2 февраля в США.

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Apple предоставила дополнительные возможности для пользователей, предлагая рецептурные линзы Zeiss за $99 и корректирующую оптику этого бренда за $149. Комплект поставки гарнитуры включает в себя широкий набор аксессуаров, таких как внешний аккумулятор, адаптер питания USB Type-C, кабель с коннектором USB Type-C, чехол для фронтальной панели, чистящая салфетка, тканевое оголовье Solo Knit Band, продвинутое оголовье Dual Loop Band и два уплотнителя для обеспечения комфортного прилегания к лицу.

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Компания также раскрыла характеристики времени автономной работы гарнитуры, указывая на два часа при обычном использовании и до 2,5 часов при просмотре видео. При подключении к сети устройство способно работать весь день, что ранее было подтверждено Apple.