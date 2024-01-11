Компания Geely выпустила на рынок Китая электрокар Galaxy E8

Электромобиль Galaxy E8 от Geely представляет собой технологически продвинутый седан, оснащенный передовыми функциями. Архитектура SEA, внушительные характеристики производительности, такие как запас хода до 665 км и разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды, делают его важным игроком на рынке электромобилей.

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Интерьер с 45-дюймовым монитором, процессором Snapdragon 8295 и интеграцией со смартфонами Meizu через Flyme Connect предоставляет уникальный опыт в автомобильном сегменте. Пять доступных версий, начиная от базовой Galaxy E8 550 Pro до топовой Galaxy E8 620 Performance, предоставляют покупателям широкий выбор в зависимости от их потребностей.

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С Galaxy E8 Geely продолжает утверждать свою позицию в индустрии электромобилей, предлагая инновационные решения и роскошные возможности в сфере электромобильной мобильности.