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Электромобиль Galaxy E8 от Geely представляет собой технологически продвинутый седан, оснащенный передовыми функциями. Архитектура SEA, внушительные характеристики производительности, такие как запас хода до 665 км и разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды, делают его важным игроком на рынке электромобилей.
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Интерьер с 45-дюймовым монитором, процессором Snapdragon 8295 и интеграцией со смартфонами Meizu через Flyme Connect предоставляет уникальный опыт в автомобильном сегменте. Пять доступных версий, начиная от базовой Galaxy E8 550 Pro до топовой Galaxy E8 620 Performance, предоставляют покупателям широкий выбор в зависимости от их потребностей.
С Galaxy E8 Geely продолжает утверждать свою позицию в индустрии электромобилей, предлагая инновационные решения и роскошные возможности в сфере электромобильной мобильности.