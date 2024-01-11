Внешне напоминающий бесконтактный термометр, устройство объединяет в себе сразу несколько функций, которые помогут измерить ключевые показатели здоровья

Инновационное устройство Withings BeamO, представленное на выставке CES 2024, выделяется среди новых технологий в области здравоохранения. Этот компактный аппарат, схожий с бесконтактным термометром, несет в себе функционал, способный измерять не только температуру тела, но и уровень кислорода в крови, проводить ЭКГ и использовать стетоскоп.

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Одной из важных особенностей BeamO является простота управления, обеспечиваемая всего одной физической клавишей, несмотря на множество предоставляемых функций. Дисплей устройства отображает основные данные, хотя для определенных функций, таких как стетоскоп, потребуется взаимодействие с мобильным приложением.

Удивительно, что даже при компактных размерах устройства, заявленный заряд батареи позволяет использовать BeamO в течение нескольких месяцев. Собранные показатели здоровья можно отправить врачу в виде файла, что делает устройство полезным для базового медицинского осмотра.

Withings подчеркивает, что BeamO способен обнаруживать фибрилляцию предсердий, что повышает его ценность в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительно, обновленное приложение Health Mate расширяет функционал, позволяя отслеживать прием лекарств для восьми пользователей и регистрировать симптомы, которые могут быть переданы врачу вместе с аудиозаписью стетоскопа.

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Однако, несмотря на все достоинства, BeamO ожидает прохождения необходимых процедур одобрения перед тем, как стать доступным для конечных пользователей.