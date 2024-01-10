Особенностью новинки, которая получила название OLED T, стал не только необычный внешний вид, но и возможность работы в беспроводном режиме

На выставке CES 2024 LG удивила зрителей презентацией своего инновационного телевизора OLED T с прозрачной OLED-панелью. Этот уникальный продукт не только выделяется современным дизайном, но также предлагает беспроводной режим работы, дополняемый выдающейся производительностью благодаря процессору LG Alpha 11. Улучшенная графическая производительность на 70% и более высокая скорость обработки данных на 30% обещают новый уровень визуального и функционального опыта.

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Система взаимодействия с телевизором осуществляется через Zero Connect Box, обеспечивающий беспроводную передачу аудио и видео. Интересные детали включают направленные вниз динамики, возможность полной прозрачности экрана с выключенной подсветкой, а также добавленную инновационную информационную строку T-Bar, проходящую по нижней части экрана.

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Особое внимание уделено варианту настенного монтажа телевизора. На данный момент остается загадкой стоимость этого новаторского продукта, что добавляет интригу к его потенциальной доступности для потребителей.