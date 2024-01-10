На этот раз компания сосредоточилась на повышении производительности, технологии трассировки лучей и тензорных ядрах

NVIDIA раздвигает границы графических технологий с выпуском новой серии видеокарт GeForce RTX 40 SUPER. Основной акцент сделан на увеличении производительности, инновационных технологиях трассировки лучей и тензорных ядрах.

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Флагманская RTX 4080 SUPER впечатляет своей мощью, предоставляя 10,240 ядер CUDA, 64 МБ кэша L2 и 16 ГБ GDDR6X памяти с ультравысокой скоростью передачи данных в 23 Гбит/с. Энергопотребление, хотя и достигает 320 Вт по максимальному TGP, при игровых нагрузках удивительно эффективно среднее потребление на уровне 246 Вт.

Модель RTX 4070 Ti SUPER обещает новый уровень производительности с 8,448 ядрами CUDA, 16 ГБ GDDR6X и 48 МБ кэша L2, обеспечивая энергопотребление в 285 Вт при играх и среднем показателе 226 Вт.

Однако настоящую революцию в серии привносит RTX 4070 SUPER. С 7,680 ядрами CUDA, 12 ГБ видеопамяти и 36 МБ кэша L2, она демонстрирует умеренное энергопотребление — 220 Вт TGP и 200 Вт в среднем при играх, с минимальным уровнем потребления в режиме простоя — всего 11 Вт.

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Цены на эти технологические монстры также впечатляют: RTX 4080 SUPER стоит $999 и выходит на рынок 31 января, RTX 4070 Ti SUPER оценена в $799 с выпуском 24 января, а RTX 4070 SUPER, доступная за $599, станет доступной с 17 января. NVIDIA продолжает поднимать планку в мире графических инноваций, предоставляя потрясающие возможности для геймеров и профессионалов.