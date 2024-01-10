OPPO Find X7 Ultra оснастили 6,82-дюймовым OLED-экраном с переменной частотой обновления до 120 Гц, разрешением 3168x1440 пикселей, пиковой яркостью в 4500 нит и максимальной полноэкранной в 1600 нит

OPPO анонсировала свой новый флагманский смартфон — Find X7 Ultra, представив устройство с уникальными характеристиками. Он стал первым в мире смартфоном, оснащенным двумя перископическими камерами, что предоставляет новые возможности для фотографии на мобильных устройствах.

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Экран Find X7 Ultra имеет 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3168x1440 пикселей и переменной частотой обновления до 120 Гц. Технология ProXDR (Ultra HDR) придаёт изображению еще больше деталей, а пиковая яркость в 4500 нит обеспечивает четкость и яркость даже при ярком солнечном свете.

Find X7 Ultra работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и внутренним хранилищем UFS 4.0 до 1 ТБ, что гарантирует высокую производительность и обилие места для данных.

Камерная система смартфона впечатляет: основная камера Sony LYT-900 на 50 Мп, ультраширокоугольная и два перископических объектива, обеспечивают возможность создавать уникальные снимки с различными фокусными расстояниями от 14 до 270 мм. Режим Master Mode от Hasselblad добавляет опции для ручной съемки с высоким разрешением.

Важным элементом смартфона является аккумулятор на 5000 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой мощностью 100 и 50 ватт соответственно. Трёхпозиционный переключатель на левой грани обеспечивает дополнительное удобство, позволяя быстро отключать звук или определённые функции.

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На данный момент информации о цене и дате начала продаж за пределами Китая нет, но Find X7 Ultra, судя по его характеристикам, обещает быть значимым игроком на рынке высокотехнологичных смартфонов.