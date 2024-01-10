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Nata15
PeakDo представила конкурента PlayStation Portal на Windows
Китайская компания PeakDo показала концепт игровой приставки с небольшим внешним блоком, оснащённым процессором AMD Ryzen 7 8840H и работающим на Windows 11

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Производитель игровой техники, китайская компания PeakDo, удивляет индустрию инновационным взглядом на портативные консоли. Их последнее творение – концепция игровой приставки, которая отличается от стандартных решений.

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Эта портативная консоль имеет уникальный дизайн: лишь экран и аккумулятор приставки, в то время как вычислительная мощь скрыта в компактном внешнем блоке. Этот блок, оборудованный процессором AMD Ryzen 7 8840H и функционирующий на базе Windows 11, становится центром всех вычислений.

Концепция PeakDo основана на беспроводной передаче данных между 'системным блоком' и портативной приставкой. Похожий принцип уже применялся в телевизорах и устройствах Sony, где дисплей играет второстепенную роль, а вычисления производятся в основной системе.

Согласно заявлению производителя, внешний блок PeakDo будет оснащен процессором AMD Ryzen 7 8840H мощностью 54 ватта, расширяемой оперативной памятью формата DDR5 и двумя SSD M.2 (PCle 4.0). Аккумулятор емкостью 100 Втч обеспечивает автономность, а поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 5G обеспечивает высокую связь.

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Кроме того, сама консоль имеет внушительные технические характеристики: Full HD экран с частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 нит и высоким контрастом. Время работы оценивается в 3,5 часа, а вес портативной части составляет 299 граммов. Релиз инновационного устройства запланирован на март 2024 года, находясь пока лишь на стадии концепции. PeakDo предлагает уникальный взгляд на будущее игровых консолей, объединяя передовые технологии и стиль.

#новости #техника
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